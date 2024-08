Jack Draper ne dort plus, enfin presque. S’exprimant pour The Guardian, le joueur britan­nique a expliqué comment il avait géré l’af­faire tant contro­versée de sa balle de match face à Félix Auger‐Aliassime à Cincinnati.

« J’y ai pensé pendant quatre jours non‐stop. Comme je l’ai dit, c’est quelque chose qui me semble plus impor­tant que tout, c’est le respect, l’hon­nê­teté, le fair‐play et tout ce genre de choses. Je l’ai déjà fait en tournée, j’ai peut‐être donné un deuxième service parce qu’il y avait eu un grand bruit ou quelque chose comme ça. Je respecte toujours ces règles. Mais honnê­te­ment, à ce moment‐là, je ne pouvais rien faire parce que je ne savais pas – c’était la vérité. Et je pense que n’im­porte qui menti­rait s’il disait qu’il n’a pas été blessé par les nombreux commen­taires disant que vous êtes un tricheur, un menteur. Et que j’au­rais fait ceci, et que j’au­rais fait cela. Il est diffi­cile dans cette situa­tion de savoir quoi faire, mais c’est aussi une bonne chose parce que c’est ma première expé­rience de ce type dans ma carrière et fina­le­ment cela fait partie de la vie d’un athlète de haut niveau »