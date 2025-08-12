AccueilATPDraper prévient Alcaraz et Sinner : "Ce sont les deux meilleurs au...
ATP

Draper prévient Alcaraz et Sinner : « Ce sont les deux meilleurs au monde mais ils peuvent encore s’amé­liorer. Et des joueurs comme moi sont prêts à tout pour atteindre leur niveau »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4

Blessé au bras et absent des Masters 1000 de Toronto et Cincinnati, Jack Draper va faire son retour à l’US Open (24 août au 7 septembre). Avec toujours la volonté de faire tomber Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs des sept derniers tour­nois du Grand Chelem. 

« Jannik et Carlos sont actuel­le­ment les deux meilleurs joueurs au monde. Leur tennis est très exci­tant à regarder, c’est élec­tri­sant. Leur jeu est sans faille, ils sont très régu­liers et puis­sants. Mentalement, ils ont tous deux beau­coup d’ex­pé­rience sur les grands courts et ce sont des joueurs complets. Cela dit, ils peuvent encore s’amé­liorer, c’est donc très moti­vant d’être à leurs côtés. Ils montrent la voie, mais il y a des joueurs comme moi qui ont soif de dépasser leur niveau et qui sont prêts à tout pour atteindre leur niveau. J’ai hâte de les affronter à nouveau lors de nombreux matchs à venir », a déclaré le 5e mondial lors d’une inter­view accordée à la Fédération britan­nique de tennis (LTA).

Publié le mardi 12 août 2025 à 19:13

Article précédent
Sinner : « Sabalenka a raison, nous vivons avec une cible dans le dos »
Article suivant
Andy Roddick, après la nouvelle défaite de Medvedev : « Des joueurs qui ont été numéro un mondial, qui ont gagné un Grand Chelem, et qui comptent plus de 20 titres, ça ne court pas les rues »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.