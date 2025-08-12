Blessé au bras et absent des Masters 1000 de Toronto et Cincinnati, Jack Draper va faire son retour à l’US Open (24 août au 7 septembre). Avec toujours la volonté de faire tomber Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vainqueurs des sept derniers tournois du Grand Chelem.
« Jannik et Carlos sont actuellement les deux meilleurs joueurs au monde. Leur tennis est très excitant à regarder, c’est électrisant. Leur jeu est sans faille, ils sont très réguliers et puissants. Mentalement, ils ont tous deux beaucoup d’expérience sur les grands courts et ce sont des joueurs complets. Cela dit, ils peuvent encore s’améliorer, c’est donc très motivant d’être à leurs côtés. Ils montrent la voie, mais il y a des joueurs comme moi qui ont soif de dépasser leur niveau et qui sont prêts à tout pour atteindre leur niveau. J’ai hâte de les affronter à nouveau lors de nombreux matchs à venir », a déclaré le 5e mondial lors d’une interview accordée à la Fédération britannique de tennis (LTA).
