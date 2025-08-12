Blessé au bras et absent des Masters 1000 de Toronto et Cincinnati, Jack Draper va faire son retour à l’US Open (24 août au 7 septembre). Avec toujours la volonté de faire tomber Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs des sept derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Jannik et Carlos sont actuel­le­ment les deux meilleurs joueurs au monde. Leur tennis est très exci­tant à regarder, c’est élec­tri­sant. Leur jeu est sans faille, ils sont très régu­liers et puis­sants. Mentalement, ils ont tous deux beau­coup d’ex­pé­rience sur les grands courts et ce sont des joueurs complets. Cela dit, ils peuvent encore s’amé­liorer, c’est donc très moti­vant d’être à leurs côtés. Ils montrent la voie, mais il y a des joueurs comme moi qui ont soif de dépasser leur niveau et qui sont prêts à tout pour atteindre leur niveau. J’ai hâte de les affronter à nouveau lors de nombreux matchs à venir », a déclaré le 5e mondial lors d’une inter­view accordée à la Fédération britan­nique de tennis (LTA).