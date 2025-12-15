AccueilATPDraper sur un changement de règle dans le tennis : "Au début,...
Draper sur un chan­ge­ment de règle dans le tennis : « Au début, je détes­tais cette idée mais main­te­nant, je pense que cela pour­rait apporter un peu de piment et que cela amélio­re­rait ce sport »

De passage chez Tennis Mentor, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le 10e joueur mondial, Jack Draper, a évoqué l’idée de supprimer les lets au service. Et il n’est pas contre. 

« Nous l’avons fait une fois quand j’étais plus jeune, pendant un certain temps, je crois, sur le circuit ITF. Ils le font aussi dans le tennis univer­si­taire. Au début, on se dit : ‘Je déteste cette idée’, mais ensuite on se rend compte qu’on commence à mieux renvoyer la balle parce qu’on est plus attentif à la possi­bi­lité d’un appel à gauche, donc on doit être prêt à y aller si c’est le cas. Je pense que cela amélio­re­rait le tennis en général et pour­rait apporter un peu de piment. Ça ne me dérange pas. »

