De passage chez Tennis Mentor, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le 10e joueur mondial, Jack Draper, a évoqué l’idée de supprimer les lets au service. Et il n’est pas contre.
« Nous l’avons fait une fois quand j’étais plus jeune, pendant un certain temps, je crois, sur le circuit ITF. Ils le font aussi dans le tennis universitaire. Au début, on se dit : ‘Je déteste cette idée’, mais ensuite on se rend compte qu’on commence à mieux renvoyer la balle parce qu’on est plus attentif à la possibilité d’un appel à gauche, donc on doit être prêt à y aller si c’est le cas. Je pense que cela améliorerait le tennis en général et pourrait apporter un peu de piment. Ça ne me dérange pas. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 10:28