Jack Draper effectue son retour à la compé­ti­tion cette semaine au tournoi de Washington, après avoir été contraint de déclarer forfait pour Wimbledon, le tournoi qu’il affec­tionne le plus.

Accompagné de Sir Andy Murray, le Britannique nourrit de grandes ambi­tions pour cette tournée nord‐américaine. Son objectif est avant tout de retrouver du rythme, d’en­chaîner les victoires, mais surtout de pouvoir disputer plusieurs matchs d’af­filée sans craindre une nouvelle rechute.

Éloigné de son meilleur niveau depuis près d’un an en raison de sa bles­sure, Draper a traversé une période faite de nombreux hauts et bas. Une épreuve physique et mentale sur laquelle il est revenu avec beau­coup de fran­chise au micro de Sky Sports, en marge de son entrée en lice dans la capi­tale Américaine.

« Je vais conti­nuer avec les mêmes personnes. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe exceptionnelle.La bles­sure que j’ai eue au bras est extrê­me­ment complexe. Avec une frac­ture de fatigue osseuse, il y a énor­mé­ment de para­mètres à prendre en compte, surtout dans un sport où je dois servir à plus de 210 km/h. Mon service est l’une de mes prin­ci­pales armes, donc forcé­ment, mon bras est essen­tiel » a déclaré le Britannique.