Jack Draper effectue son retour à la compétition cette semaine au tournoi de Washington, après avoir été contraint de déclarer forfait pour Wimbledon, le tournoi qu’il affectionne le plus.
Accompagné de Sir Andy Murray, le Britannique nourrit de grandes ambitions pour cette tournée nord‐américaine. Son objectif est avant tout de retrouver du rythme, d’enchaîner les victoires, mais surtout de pouvoir disputer plusieurs matchs d’affilée sans craindre une nouvelle rechute.
Éloigné de son meilleur niveau depuis près d’un an en raison de sa blessure, Draper a traversé une période faite de nombreux hauts et bas. Une épreuve physique et mentale sur laquelle il est revenu avec beaucoup de franchise au micro de Sky Sports, en marge de son entrée en lice dans la capitale Américaine.
« Je vais continuer avec les mêmes personnes. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe exceptionnelle.La blessure que j’ai eue au bras est extrêmement complexe. Avec une fracture de fatigue osseuse, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, surtout dans un sport où je dois servir à plus de 210 km/h. Mon service est l’une de mes principales armes, donc forcément, mon bras est essentiel » a déclaré le Britannique.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 11:11