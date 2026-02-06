Absent depuis l’US Open, soit cinq mois, en raison d’une blessure au bras, Jack Draper a fait son retour en Coupe Davis à l’occasion du match entre la Grande Bretagne et la Norvège.
Le 13e joueur mondial n’a pas tremblé pour s’imposer en une heure de jeu face au 313e mondial, Viktor Durasovic : 6–2, 6–2.
Dans des propos relayés par Tennis Head, le Britannique de 24 ans s’est exprimé sur la victoire historique de Carlos Alcaraz, avec admiration et détermination.
« Je n’ai pas beaucoup regardé l’Open d’Australie, juste un peu de la finale. C’était dur à voir sachant que je ne pouvais pas être là. Alcaraz a gagné et je pense que c’est un grand champion et qu’il est déjà une légende du tennis. Le voir remporter le Grand Chelem en carrière était beau. Je ne serais pas un bon compétiteur si je ne voulais pas être là avec eux. Une partie de moi ne voulait pas regarde parce que je sais que ça fait mal, mais en même temps, c’est bien de voir ce que ces gars accomplissent pour m’en servir comme carburant. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 13:44