Absent depuis l’US Open, soit cinq mois, en raison d’une bles­sure au bras, Jack Draper a fait son retour en Coupe Davis à l’oc­ca­sion du match entre la Grande Bretagne et la Norvège.

Le 13e joueur mondial n’a pas tremblé pour s’im­poser en une heure de jeu face au 313e mondial, Viktor Durasovic : 6–2, 6–2.

Dans des propos relayés par Tennis Head, le Britannique de 24 ans s’est exprimé sur la victoire histo­rique de Carlos Alcaraz, avec admi­ra­tion et détermination.

« Je n’ai pas beau­coup regardé l’Open d’Australie, juste un peu de la finale. C’était dur à voir sachant que je ne pouvais pas être là. Alcaraz a gagné et je pense que c’est un grand cham­pion et qu’il est déjà une légende du tennis. Le voir remporter le Grand Chelem en carrière était beau. Je ne serais pas un bon compé­ti­teur si je ne voulais pas être là avec eux. Une partie de moi ne voulait pas regarde parce que je sais que ça fait mal, mais en même temps, c’est bien de voir ce que ces gars accom­plissent pour m’en servir comme carburant. »