S’exprimant chez nos confrères de la BBC, Jack Draper main­te­nant 7ème mondial peut voir ses objec­tifs à la hausse.

« La constance, c’est quelque chose que je travaille. Et il faut qu’elle soit diffé­rente dans les tour­nois du Grand Chelem, c’est cinq sets, mais je crois vrai­ment de plus en plus que je peux riva­liser de manière cohé­rente contre les meilleurs joueurs du monde. J’ai l’im­pres­sion d’ap­par­tenir complè­te­ment. C’est un grand objectif de ma part de gagner un Chelem, mais je sais que pour y arriver, tout ce que j’ai à faire est de conti­nuer à travailler, de conti­nuer à croire en moi. Je crois vrai­ment que je vais avoir la chance d’être sur cette grande scène »