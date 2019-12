L’intersaison est également le moment pour les joueurs d’effectuer des changements au sein de leur staff. Borna Coric, qui est séparé de Riccardo Piatto car ce dernier va travailler avec Jannik Sinner et Maria Sharapova, va désormais collaborer avec Martin Stepanek, ancien coach d’Ivan Dodig et de Tomas Berdych. De son côté, Kyle Edmund va travailler avec l’entraîneur argentin Franco Davin, ancien mentor de Fabio Fognini, mais surtout de Juan Martin Del Potro et de Gaston Gaudio, deux joueurs qui l’a mené à des titres en Grand Chelem (US Open 2009 pour Del Potro et Roland-Garros 2004 pour Gaudio).