« Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.

Une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment inquié­tante de l’Espagnol, blessé au poignet droit depuis Barcelone et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai).

Sur les ondes de la Cadena COPE, le jour­na­liste Angel Garcia Muniz a fait de nouvelles révé­la­tions sur la situa­tion préoc­cu­pante du dernier vain­queur de Roland‐Garros.

« Il a la gaine du tendon enflammée, elle est immo­bi­lisée depuis 4 jours. Il rêve de Roland‐Garros, mais ce rêve semble désor­mais un peu plus loin­tain. Tout dépendra des résul­tats de la prochaine échographie. »

🚨 Informa @agarciamuniz | Estado de @carlosalcaraz



🤕 « Tiene la vaina del tendón infla­mada, se le ha inmo­vi­li­zado desde hace 4 días »



🇫🇷⏳ « Se sueña con Roland Garros, ahora el sueño parece un poco más lejano »



🏥 « Todo depende de que salga en la ecografía »



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/oRvbeGgvlB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2026

Pas de quoi rassurer les fans de l’ac­tuel numéro 2 mondial…