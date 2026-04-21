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Du nouveau sur la bles­sure d’Alcaraz : « Son rêve de Roland‐Garros semble désor­mais un peu plus lointain… »

Par
Baptiste Mulatier
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« Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.

Une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment inquié­tante de l’Espagnol, blessé au poignet droit depuis Barcelone et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai). 

Sur les ondes de la Cadena COPE, le jour­na­liste Angel Garcia Muniz a fait de nouvelles révé­la­tions sur la situa­tion préoc­cu­pante du dernier vain­queur de Roland‐Garros.

« Il a la gaine du tendon enflammée, elle est immo­bi­lisée depuis 4 jours. Il rêve de Roland‐Garros, mais ce rêve semble désor­mais un peu plus loin­tain. Tout dépendra des résul­tats de la prochaine échographie. »

Pas de quoi rassurer les fans de l’ac­tuel numéro 2 mondial…

Publié le mardi 21 avril 2026 à 11:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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