« Forcer pour Roland‐Garros pourrait me pénaliser énormément à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.
Une déclaration particulièrement inquiétante de l’Espagnol, blessé au poignet droit depuis Barcelone et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid (22 avril au 3 mai).
Sur les ondes de la Cadena COPE, le journaliste Angel Garcia Muniz a fait de nouvelles révélations sur la situation préoccupante du dernier vainqueur de Roland‐Garros.
« Il a la gaine du tendon enflammée, elle est immobilisée depuis 4 jours. Il rêve de Roland‐Garros, mais ce rêve semble désormais un peu plus lointain. Tout dépendra des résultats de la prochaine échographie. »
🚨 Informa @agarciamuniz | Estado de @carlosalcaraz— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2026
🤕 « Tiene la vaina del tendón inflamada, se le ha inmovilizado desde hace 4 días »
🇫🇷⏳ « Se sueña con Roland Garros, ahora el sueño parece un poco más lejano »
🏥 « Todo depende de que salga en la ecografía »
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/oRvbeGgvlB
Pas de quoi rassurer les fans de l’actuel numéro 2 mondial…
Publié le mardi 21 avril 2026 à 11:09