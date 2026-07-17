Avant‐première pres­ti­gieuse pour Novak Djokovic. Le Serbe était à l’honneur, jeudi soir, au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, à l’occasion du gala de lance­ment de son docu­men­taire « Novak Djokovic : Le Loup en hiver », produit pour Prime Video, la plate­forme de strea­ming d’Amazon

. @djokernole with Juan Martin del Potro, John McEnroe, Mike Tyson, Ana Vintour last night in New York 🇺🇸

Museum of Modern Art

» The Wolf in Winter » 🐺@djokernole #NoleFam pic.twitter.com/zOSS33jn0f — Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) July 17, 2026

Réalisé par Jason Hehir, déjà à l’origine de la célèbre série The Last Dance consa­crée à Michael Jordan, ce long‐métrage retrace le parcours hors norme du cham­pion serbe. De son enfance en Serbie, marquée par la guerre et les diffi­cultés finan­cières, jusqu’à son ascen­sion au sommet du tennis mondial, le docu­men­taire promet de dévoiler une facette plus intime de l’homme qui se cache derrière les records. Il donne notam­ment la parole à plusieurs figures majeures du tennis, dont Rafael Nadal et Andre Agassi. Le film sera dispo­nible dans le monde entier sur Prime Video à partir du 20 août 2026.

Novak Djokovic and Zlatan Ibrahimovic at the premier of Novak’s docu­men­tary ‘The Wolf in Winter’. 🤩 pic.twitter.com/klhv0Gb0EY — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

Du très beau monde avait fait le dépla­ce­ment pour assister à cet événe­ment orga­nisé dans l’un des lieux cultu­rels les plus pres­ti­gieux de New York. Plusieurs anciennes gloires du tennis étaient présentes, tout comme le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que l’ancien atta­quant suédois Zlatan Ibrahimović.

Un casting pres­ti­gieux pour célé­brer le lance­ment du docu­men­taire de la légende du tennis.