Avant‐première prestigieuse pour Novak Djokovic. Le Serbe était à l’honneur, jeudi soir, au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, à l’occasion du gala de lancement de son documentaire « Novak Djokovic : Le Loup en hiver », produit pour Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon
Réalisé par Jason Hehir, déjà à l’origine de la célèbre série The Last Dance consacrée à Michael Jordan, ce long‐métrage retrace le parcours hors norme du champion serbe. De son enfance en Serbie, marquée par la guerre et les difficultés financières, jusqu’à son ascension au sommet du tennis mondial, le documentaire promet de dévoiler une facette plus intime de l’homme qui se cache derrière les records. Il donne notamment la parole à plusieurs figures majeures du tennis, dont Rafael Nadal et Andre Agassi. Le film sera disponible dans le monde entier sur Prime Video à partir du 20 août 2026.
Du très beau monde avait fait le déplacement pour assister à cet événement organisé dans l’un des lieux culturels les plus prestigieux de New York. Plusieurs anciennes gloires du tennis étaient présentes, tout comme le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que l’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimović.
Un casting prestigieux pour célébrer le lancement du documentaire de la légende du tennis.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 09:35