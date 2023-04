Après avoir révélé ce qui faisait de Carlos Alcaraz un joueur diffé­rent des autres, Dusan Lajovic, dans une inter­view accordée à nos confrères argen­tins de Clay, a évoqué l’avenir du tennis serbe une fois que Novak Djokovic aura pris sa retraite. Une chose qui ne semble pas trop l’in­quiéter compte tenu de l’im­pli­ca­tion de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Il nous a apporté beau­coup de choses posi­tives. L’exemple de Novak est suffi­sant pour apprendre beau­coup. Il est probable qu’à la fin de sa carrière, il conti­nuera à faire progresser le tennis serbe. Nous avons besoin d’in­fra­struc­tures et d’une bonne fédé­ra­tion qui puisse soutenir les jeunes joueurs. Sinon, tout le poids pèse sur les familles, qui risquent beau­coup pour aider leurs enfants à devenir profes­sion­nels, ce qui n’est pas l’en­vi­ron­ne­ment le plus sain, car elles pour­raient finir par être détruites écono­mi­que­ment. L’économie du pays n’est pas en bonne santé et nous ne pouvons pas nous comparer à d’autres pays qui orga­nisent de grands tour­nois et disposent d’ins­ti­tu­tions impor­tantes. Au moins, nous pouvons copier les bonnes choses, car nous avons besoin de bons joueurs pour nous déve­lopper. Le talent est là. »