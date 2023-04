Quelques jours après avoir décroché le deuxième titre de sa carrière sur la terre battue de Banja Luka, en Bosnie, le tout en battant son compa­triote et numéro un mondial, Novak Djokovic, en quarts de finale, Dusan Lajovic a accordé une belle inter­view à nos confrères argen­tins de Clay.

Un entre­tien dans lequel le joueur serbe 32 ans aborde notam­ment le sujet de sa dépres­sion post‐covid ou encore la progres­sion de Carlos Alcaraz contre qui il n’a toujours pas remporté le moindre set après quatre confron­ta­tions dont trois cette saison.

« C’est proba­ble­ment l’un des meilleurs compé­ti­teurs, à part les trois grands (Federer, Nadal et Djokovic) qui ont été à un autre niveau au fil des ans. Il est très proche d’eux par son compor­te­ment et ce qu’il fait sur le court. Plus le moment est diffi­cile, plus il l’ap­précie. Il apprécie ces moments d’une manière diffé­rente et s’emporte lorsque le match est tendu. C’est pour­quoi nous voyons tant de moments forts de sa part lors­qu’il s’agit d’un moment impor­tant du match. C’est pour­quoi il est si diffi­cile de jouer contre lui. C’est un grand combat­tant qui se bat jusqu’au dernier souffle, mais il est encore meilleur quand le moment est crucial, et c’est ce qui le distingue des autres joueurs du circuit. »