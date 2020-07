Dusan Vemic, qui a entraîné Novak Djokovic pendant plusieurs années, a évoqué le Serbe dans une interview donnée à SportKlub. Malgré toutes les polémiques, Dusan est optimiste pour le retour du numéro 1 mondial : « Après tout ce qui s’est passé, Novak ne peut que revenir plus fort, plus intelligent et meilleur. Il est physiquement et mentalement reposé. La seule chose qu’il n’a pas, comme la plupart des autres joueurs de tennis, c’est assez de matchs pour voir comment il est en forme. Mais comme je le connais, il n’a besoin que de quelques matchs, puis il retrouvera son meilleur niveau. »