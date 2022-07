Dusan Vlahovic refuse d’être comparé à Djokovic : « Je ne me considère pas comme une référence, Novak par contre est une référence pour nous tous, sa force mentale est un modèle »

Si Novak Djokovic est une grande réfé­rence pour les jeunes joueurs de son sport, son aura dépasse large­ment le cadre du tennis.

Dans une récente inter­view accordée à Tuttosport, le Serbe Dusan Vlahovic, foot­bal­leur profes­sionnel et atta­quant du célèbre club de la Juventus de Turin en Italie, a tenu à remettre les choses à plat lorsque le jour­na­liste l’a placé sur la même ligne que l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

« Je ne me consi­dère pas comme une réfé­rence car il y a encore telle­ment de choses à faire, Djokovic par contre est une réfé­rence pour nous tous. C’est un plaisir d’être son compa­triote : j’es­père qu’il pourra gagner plus de trophées et atteindre tous ses objec­tifs. Je ne le connais pas direc­te­ment, mais nous avons parlé quelques fois. Il m’a compli­menté quand je suis arrivé à la Juventus. Sa force mentale est un modèle, la façon dont il s’en­traîne. S’il venait nous rendre visite pour quelques échanges, ce serait un grand plaisir. »