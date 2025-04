Si la carrière profes­sion­nelle de Dustin Brown, retraité depuis l’année dernière, ne restera pas forcé­ment dans les annales de l’his­toire du tennis (aucun titre, aucune finale sur le circuit prin­cipal et une 64e place mondiale en 2016), elle sera cepen­dant à jamais asso­ciée à la victoire reten­tis­sante face à Rafael Nadal au deuxième tour de l’édi­tion 2015 de Roland‐Garros.

Revenant sur cette rencontre forcé­ment marquante où il avait pratiqué un tennis cham­pagne et ultra‐offensif, l’an­cien joueur alle­mand a expliqué que son style de jeu posait souvent des problèmes aux meilleurs joueurs.

« Je suis content d’avoir réussi et d’avoir tout gardé sous contrôle. Quel est l’in­térêt de faire des échanges avec lui depuis la ligne de fond de court ? Ce que mon entraî­neur disait à l’époque, c’est : ‘Tu as deux points d’avance, tu as deux premiers services’. Tous les joueurs du top que je battais, je les sortais de leur zone de confort et les forçais à jouer mon tennis. Et j’ai aussi dû accepter que certains jours, les balles volaient dans tous les sens. Mais d’autres jours, vers la fin, les balles rentraient davan­tage. Je pense qu’accepter cela et mon type de jeu m’a beau­coup aidé. », a expliqué Brown lors d’un récent passage sur Tennis Channel.