Souvent un joueur dit de « second rang » a plus de liberté de paroles qu’une star sur le circuit. C’est le cas pour Damir Dzumhur. Interrogé par nos confrères de Sporklub, le Bosnien s’est lâché au sujet de sa vie sur le circuit et les relations qu’il avait avec certains collègues.

Si la « Monf » est un « mentor » dont il vante la « gentillesse », Jack Sock et les « ricains » en prennent plein la tête : « Gaël Monfils est très intéressant, toujours souriant. C’est un showman. Il rayonne de l’énergie positive. En revanche, les Américains sont les pires pour nous les Balkans et les Européens. Si je dois en citer un, c’est Jack Sock. Il peut passer devant vous cinq fois dans la journée, il baissera la tête à chaque fois et il ne vous saluera pas. Il n’est pas timide, il est arrogant. Un jour, il répond et parle avec toi, et le lendemain il agit comme s’il ne te connaissait pas. Je ne comprends pas. »