Stefan Edberg a livré ses impressions dernièrement lors d’un podcast. Il a logiquement parlé de Roger Federer puisqu’il a travaillé avec lui. Le Suédois a abordé un sujet qui selon lui a réellement boulversé la carrière du Suisse en 2013. C’est le changement de sa raquette et donc de la dimension de son tamis : « L’année 2013 a été très difficile pour Roger. Son dos le dérangeait beaucoup et il a commencé à tomber dans des matchs où il n’aurait pas dû perdre. Il avait besoin d’inspiration, quelque chose qui le rendrait à nouveau accroc au tennis. Il a décidé de changer de raquette et cela a été vital pour sa carrière sportive. Quand j’ai rejoint son équipe en 2014, il était mentalement prêt à s’améliorer en tant que joueur de tennis. Il avait déjà des objectifs en tête et a commencé à s’entraîner très dur pour les atteindre. C’est ainsi nous avons commencé à travailler et que nous avons obtenu les résultats que vous connaissez »