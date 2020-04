On se replonge aujourd’hui en septembre 2008. A l’époque, le Trophée Arnaud Lagardère réunit des légendes au Paris Lagardère Racing dans une ambiance chaleureuse et sur une terre battue impeccable. L’occasion et l’honneur pour nous de rencontrer des idoles et des icônes. Et Stefan Edberg en est une. A ce moment là, il est loin du tennis, il vit sa vie et tapote de temps en temps dans la balle sans savoir que plus tard il sera aux côtés de Roger Federer.

La question

Quel joueur actuel de touche ?

« J’adore le style de Roger. Il pratique le tennis que j’aurais aimé jouer. Si je jouais au tennis actuellement, je n’irais pas plus au filet tout le temps. Je resterais plus en fond de court. Mais en même temps, c’est très fascinant de voir jouer Rafa. C’est un tigre et je dois dire que c’est vraiment intéressant. Tous les grands joueurs ont quelque chose en plus. »

La question bonus

Ça arrive de voir Roger monter au filet contre Nadal et d’avoir à faire une volée sans aucun contrôle. Parfois on peut lire de la déception sur son visage comme s’il avait manque quelque chose…

« Mais maintenant on ne peut pas jouer uniquement le service-volée. Il a besoin de jouer un peu service-volée, de le faire match après match, à dose régulière. Parce ce que jouer tout un match en service-volée, c’est actuellement trop difficile, même impossible. Je pense qu’il devrait adopter une stratégie plus vers l’avant parce que maintenant tout le monde sait comment il joue et tout le monde cherche à la battre. S’il monte 5 fois sur 10 à la volée, il déstabilisera l’adversaire. Le joueur adverse ne saura plus quoi à s’attendre au service. « Est-ce qu’il va venir au fil ou non ? » Roger en est capable et c’est une clé pour lui.«