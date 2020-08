Entraîneur de Roger Federer de 2014 à 2015, Stefan Edberg reste un proche du Suisse et surtout un admirateur. Le Suédois a répété à plusieurs reprise qu’il le considérait comme le plus grand joueur de tous les temps ce qui ne l’empêche pas de donner un avis négatif sur une éventuelle tournée d’adieu. Selon lui, une telle annonce lui mettrait beaucoup trop de pression malgré l’enthousiasme des fans et des médias : « En fait, nous en avons un peu parlé et je ne le recommanderais à personne, même si c’est une bonne chose à faire, parce que cela met trop de pression », a lancé l’ancien numéro 1 mondial à The Tennis Poadcast.

« Quitte à l’annoncer, je le ferais juste avant mon dernier tournoi »

« Il y aurait trop de choses dans votre esprit. Donc quitte à l’annoncer, je le ferais juste avant mon dernier tournoi ou quelque chose comme cela, a poursuivi Edberg. Ou alors juste l’avoir en tête et que personne d’autre ne le sache. C’est juste très difficile à gérer car ce serait forcément une année mémorable mais je ne le recommanderais pas à Roger Federer. » D’accord avec le champion olympique de Los Angeles 1984 ?