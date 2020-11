Stefan Edberg aime les jeux offensifs et il est logique qu’il soit emballé par Denis Shapovalov : « Je pense que Denis a toutes les compétences, il a la force, la rapidité et j’adore le voir jouer, c’est un plaisir pour les yeux. C’est un gars très spécial à regarder. Pour les jeunes joueurs forts comme Denis, le défi est de continuer à apprendre et de continuer à grandir. Même au plus jeune âge, vous ne voulez pas trop compliquer les choses, vous devez également être désireux d’acquérir d’autres compétences, être surtout patient et bien se concentrer sur ce que vous faites. Si vous parvenez à mener ce chemin, alors vous avez des chances d’être tout là haut, c’est ce que je souhaite à Shapovalov »