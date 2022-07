Opéré à trois reprises du genou gauche entre octobre 2020 mai 2022, Kyle Edmund commence juste à aper­ce­voir le bout du tunnel.

Aligné en double mixte sur la dernière édition de Wimbledon avec sa compa­triote Olivia Nicholls (défaite au premier tour), le Britannique a récem­ment donné une inter­view au site de l’ATP dans laquelle il évoque son calvaire.

« C’était juste doulou­reux de jouer dessus, alors j’ai joué dessus pendant un certain temps, proba­ble­ment deux ans. J’ai donc pensé que j’al­lais m’en­traîner pour soigner ma bles­sure, mais je n’y arri­vais pas. Je me suis dit : ‘Je n’ai pas vrai­ment envie de jouer le reste de ma carrière en me sentant comme ça. Alors, faisons quelque chose pour y remé­dier’. Cela a juste pris beau­coup de temps. Ce n’est pas une bles­sure qui guérit toute seule, et il n’y a pas de procé­dure simple à avoir. C’est juste quelque chose qui fait main­te­nant partie de ma vie. Je l’ai accepté. Je serai toujours confronté à ce problème. Ce n’est pas comme si, main­te­nant que j’ai subi trois opéra­tions, tout était réglé. Mais je suis heureux là où j’en suis et je peux profiter de jouer main­te­nant et simple­ment me réveiller et me dire que je suis un joueur de tennis plutôt qu’un profes­sionnel de la réédu­ca­tion, ce que j’ai ressenti pendant longtemps. »