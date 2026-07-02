Plus le temps passe, et plus le « double » est en péril. Un peu « moins » en Grand Chelem qui se doit de proposer la totale : Simple Hommes, Simple Dames, Double Mixte. Interrogé par l’Equipe, ERV réfute l’idée que le double coûte cher : « L’ATP va très bien » dit‐il avant d’être plus précis.

« Certains spécia­listes n’au­ront plus la possi­bi­lité de jouer les gros tour­nois et à terme, n’au­ront plus de taf, tout simple­ment. On espère que les Grands Chelems ne vont pas suivre. On l’a vu à Roland‐Garros le mois dernier, il y a eu énor­mé­ment de forfaits des joueurs de simple dans le tableau de double. C’est ça la réalité, on a besoin des joueurs de double. Il y a des oppo­sants, on le sait, qui disent que ça coûte trop d’argent et que ce n’est pas inté­res­sant. Évidemment qu’au premier tour d’un ATP 250, il n’y a peut‐être que 200 personnes qui regardent, on en a conscience, mais il faut en passer par là »