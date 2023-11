Ancien 14e joueur mondial et actuel­le­ment entraî­neur du Français Hugo Gaston, Younes El Aynaoui s’est longue­ment confié chez nos confrères de Puntodebreak.

Et après avoir chargé Djokovic pour son atti­tude néga­tive concer­nant le débat du GOAT, le Tunisien a estimé que Rafael Nadal était de loin le numéro 1 dans ce secteur.

« Pour moi, ce n’est pas qu’une ques­tion de tennis et de chiffres, il faut aussi regarder comment est la personne ou comment elle gère les défaites. Sur cet aspect, Rafael Nadal est le numéro 1, nous ne l’avons jamais vu faire quelque chose d’étrange sur le court, et je ne dis pas cela parce qu’il est en Espagne. Il n’a jamais cassé une raquette, on ne l’a pas non plus vu se plaindre de quoi que ce soit ou balancer un match, il a toujours fait preuve d’une bonne atti­tude, il est un exemple pour tous ceux qui jouent au tennis. Heureusement nous avons pu profiter de l’époque de ces trois joueurs, Djokovic joue toujours et élargit sa légende, on verra l’année prochaine jusqu’où ira la nouvelle génération. »