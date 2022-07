Eldin Medjedovic (le papa de l’espoir serbe Hamad) : « Dieu merci, il y a des gens comme Djokovic pour qui l’argent n’est pas tout »

Ceux qui connaissent Novak savent que Nole veut aussi aider le tennis serbe dans sa globa­lité. Le récent témoi­gnage du papa d’Hamad Medjedovic confirme tout cela.

« Novak fait vrai­ment de son mieux pour Hamad. De toutes les manières : finan­ciè­re­ment, menta­le­ment et socia­le­ment. Je me souviens d’une conver­sa­tion avec Novak. Nous avons spéci­fi­que­ment parlé des étapes de la carrière de Hamad. Et là, je vais vous dire honnê­te­ment, je me suis pincé pendant cette conver­sa­tion pour me convaincre que tout cela se passait.

- Edo, je ne fais pas ça pour l’argent ! J’ai un endroit où gagner de l’argent. Simplement, mon rôle et ma tâche est d’aider. Quel genre de personne serais‐je si je n’ai­dais pas les enfants ? Qui le méritent, qui aiment le tennis, toujours en train d’ob­tenir des résul­tats. Demain, quand Hamad réus­sira, tu pren­dras aussi quel­qu’un que tu aideras !



- J’ai continué à me pincer, puis je me suis dit : « Bonjour, arrête, calme‐toi ! » a expliqué Papa Medjedovic avant de conclure : « Ces choses semblent un peu étran­gères à notre époque, mais Dieu merci, il y a des gens comme Djokovic pour qui l’argent n’est pas tout »