Le quart de finale entre Coleman Wong (123e mondial) et Damir Dzhumur (64e mondial) a été tendu au Challenger de Punta Cana.

Le Bosnien s’est agacé après que Wong a célébré une double faute de sa part : « Sur une double faute ? Très drôle, hein ? Regarde‐moi en face et ris… Regarde‐moi en face et ris ! »

Tense moments between Dzumhur and Wong in Cap Cana. pic.twitter.com/FvNyCZeJWT — José Morgado (@josemorgado) March 12, 2026

Dans des propos relayés par Clay Tennis après sa victoire (3−6, 6–4, 6–2), le Hongkongais est revenu sur cet épisode.

« J’ai vu beau­coup de ses matchs et je savais ce qui pouvait arriver. Beaucoup de gens savent comment il est, et à quel point il peut être dur. Je me consi­dère aussi comme très émotif, mais j’ai besoin d’apprendre. C’est comme ça que les meilleurs agissent. Je regarde Carlos Alcaraz et Jannik Sinner… ils restent calmes dans les moments les plus impor­tants. C’est pour ça qu’ils sont si bons. Quand on est calme, on prend les meilleures décisions »