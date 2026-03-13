Accueil ATP

Embrouille entre deux joueurs du top 150 : « Beaucoup de gens savent comment il est. Je regarde Alcaraz et Sinner, ils restent calmes dans les moments les plus importants »

Par
Baptiste Mulatier
-
199

Le quart de finale entre Coleman Wong (123e mondial) et Damir Dzhumur (64e mondial) a été tendu au Challenger de Punta Cana. 

Le Bosnien s’est agacé après que Wong a célébré une double faute de sa part : « Sur une double faute ? Très drôle, hein ? Regarde‐moi en face et ris… Regarde‐moi en face et ris ! »

Dans des propos relayés par Clay Tennis après sa victoire (3−6, 6–4, 6–2), le Hongkongais est revenu sur cet épisode. 

« J’ai vu beau­coup de ses matchs et je savais ce qui pouvait arriver. Beaucoup de gens savent comment il est, et à quel point il peut être dur. Je me consi­dère aussi comme très émotif, mais j’ai besoin d’apprendre. C’est comme ça que les meilleurs agissent. Je regarde Carlos Alcaraz et Jannik Sinner… ils restent calmes dans les moments les plus impor­tants. C’est pour ça qu’ils sont si bons. Quand on est calme, on prend les meilleures décisions »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.