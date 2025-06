De retour sur les courts du circuit secon­daire en février dernier après s’être accordé une pause de six mois suite à des problèmes de santé mentale, Emil Ruusuvuori, retombé au 287e rang mondial, a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Le Finlandais, qui utili­sera son clas­se­ment protégé à l’oc­ca­sion de Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), semble sur la bonne voie même si le chemin est encore long.

« J’ai fait face à des soucis de santé mentale sur la dernière année. J’ai eu ma première crise de panique à Miami il y a quatre ans et je me rappelle toujours de cette sensa­tion. C’est comme si quel­qu’un vous étran­glait ou vous secouait. Je voulais crier, je ne savais pas ce qu’il se passait à l’in­té­rieur de moi, je voulais juste m’échapper de cette situa­tion. J’ai pris une pause de six mois pour me concen­trer sur ma personne. J’ai travaillé avec des psychologues. »