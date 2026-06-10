Blessé au poignet et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon après avoir manqué Roland‐Garros, Carlos Alcaraz perd un peu de temps mais n’est pas en retard sur les plus grandes légendes du tennis. Bien au contraire. À seulement 23 ans, il a déjà glané 7 titres du Grand Chelem.
Lors d’une interview accordée à Tennis365, l’Américain Emilio Nava (87e mondial) s’est exprimé sur la progression fulgurante de l’Espagnol, qu’il a pu observer de près.
« J’ai passé quatre ans à Alicante à l’Académie Juan Carlos Ferrero, et oui, j’ai suivi d’innombrables entraînements avec Alcaraz : il est d’un tout autre niveau. Mentalement, on voyait tout de suite qu’il était d’un autre niveau, et c’était génial d’avoir ces quatre années d’expérience avec quelqu’un comme lui (…) Mais qui n’a pas été surpris quand il a remporté son premier Grand Chelem à 19 ans et est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire ? J’ai été surpris, mais en même temps je me disais que ce n’était qu’une question de temps. Physiquement, c’était une véritable bête. Et il l’est toujours. C’est dommage qu’il se soit blessé, mais je pense qu’il reviendra. C’était incroyable de le voir grandir. Je l’ai rencontré quand il avait, je crois, 15 ans, et il n’a cessé de grandir et de devenir plus fort, et c’était cool à voir. À chaque tournoi, on se voit, on se fait un gros câlin, et je connais toute l’équipe, et on est tous, on est tous super proches, donc c’est, c’est une belle camaraderie. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 10:58