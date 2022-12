Si Novak Djokovic est le joueur du top 10 qui a le moins joué lors de cette saison 2022 en raison de son statut vaccinal, il est en plus le joueur qui a dû faire face à la plus grande adver­sité en termes de classement.

En effet, d’après les statis­tiques, le Serbe s’est confronté en moyenne à des joueurs classés aux alen­tours de la 24e place mondiale. C’est plus d’une place de mieux que le deuxième de ce clas­se­ment, Carlos Alcaraz (25,2) et plus de deux places de mieux que Nick Kyrgios (26), qui complète le podium.

À noter que Rafael Nadal a été plutôt épargné dans ce domaine avec des adver­saires classés en moyenne aux alen­tours de la 28e place mondiale (27,7 précisément).

ATP players with highest oppo­nents’ ranking in 2022



Djokovic 23.8

Alcaraz 25.2

Kyrgios 26.0

Nardi 27.0

Coric 27.4

Wawrinka 27.5

Nadal 27.7

Berankis 29.3

Kozlov 29.6

Zverev 29.7



Min. 5 matches played pic.twitter.com/WTNQATh1aQ — Mario Boccardi (@marioboc17) December 19, 2022

On peut égale­ment remar­quer l’ap­pa­ri­tion à la quatrième place de ce clas­se­ment de l’ad­ver­sité du pauvre Luca Nardi (19 ans, 135e mondial), qui n’a mani­fes­te­ment jamais été ménagé concer­nant les tirages au sort sur le circuit prin­cipal avec des adver­saires clas­sées en moyenne à la 27e place mondiale…