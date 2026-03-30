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En choi­sis­sant d’Ivanisevic, Fils fait preuve de courage, d’au­dace, et d’am­bi­tion, respect !

Par
Laurent Trupiano
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Les joueurs de très haut‐niveau trico­lore n’ont pas toujours eu le courage d’en­gager des coachs de renom étrangers. 

Jo l’avait fait avec Roger Rasheed, Gaël Monfils avec Gunther Bresnik, Yannick Noah avec Dennis Ralston en fin de carrière. 

Si la réus­site n’a pas toujours été au rendez‐vous, cela a changé leurs habi­tudes, celle du cocon fédéral ou d’une méthode à la fran­çaise qui peut être souvent plus « cool » que celle venue d’ailleurs. 

En faisant le choix d’en­gager Goran Ivanisevic aux côtés Ivan Cinkus, Arthur confirme ses ambitions. 

Que Goran ait accepté ce chal­lenge valide aussi le profil du trico­lore qui veut glaner les plus gros titres de ce sport. Et si le Croate s’en­gage avec un joueur, on sait aussi que ce n’est pas pour faire de la figu­ra­tion ou pour cirer les bancs des player’s box. 

Atypique et géné­reux sur le court, Arthur semble vrai­ment avoir quelque chose en plus comme le souligne beau­coup de spécialistes. 

Affranchi du regard « trico­lore », il a du même sourire derniè­re­ment à la lecture d’une inter­view de son dernier mentor Sebastien Grosjean…tout un poème…

Publié le lundi 30 mars 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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