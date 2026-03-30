Les joueurs de très haut‐niveau trico­lore n’ont pas toujours eu le courage d’en­gager des coachs de renom étrangers.

Jo l’avait fait avec Roger Rasheed, Gaël Monfils avec Gunther Bresnik, Yannick Noah avec Dennis Ralston en fin de carrière.

Si la réus­site n’a pas toujours été au rendez‐vous, cela a changé leurs habi­tudes, celle du cocon fédéral ou d’une méthode à la fran­çaise qui peut être souvent plus « cool » que celle venue d’ailleurs.

En faisant le choix d’en­gager Goran Ivanisevic aux côtés Ivan Cinkus, Arthur confirme ses ambitions.

Que Goran ait accepté ce chal­lenge valide aussi le profil du trico­lore qui veut glaner les plus gros titres de ce sport. Et si le Croate s’en­gage avec un joueur, on sait aussi que ce n’est pas pour faire de la figu­ra­tion ou pour cirer les bancs des player’s box.

Atypique et géné­reux sur le court, Arthur semble vrai­ment avoir quelque chose en plus comme le souligne beau­coup de spécialistes.

Affranchi du regard « trico­lore », il a du même sourire derniè­re­ment à la lecture d’une inter­view de son dernier mentor Sebastien Grosjean…tout un poème…