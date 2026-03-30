Les joueurs de très haut‐niveau tricolore n’ont pas toujours eu le courage d’engager des coachs de renom étrangers.
Jo l’avait fait avec Roger Rasheed, Gaël Monfils avec Gunther Bresnik, Yannick Noah avec Dennis Ralston en fin de carrière.
Si la réussite n’a pas toujours été au rendez‐vous, cela a changé leurs habitudes, celle du cocon fédéral ou d’une méthode à la française qui peut être souvent plus « cool » que celle venue d’ailleurs.
En faisant le choix d’engager Goran Ivanisevic aux côtés Ivan Cinkus, Arthur confirme ses ambitions.
Que Goran ait accepté ce challenge valide aussi le profil du tricolore qui veut glaner les plus gros titres de ce sport. Et si le Croate s’engage avec un joueur, on sait aussi que ce n’est pas pour faire de la figuration ou pour cirer les bancs des player’s box.
Atypique et généreux sur le court, Arthur semble vraiment avoir quelque chose en plus comme le souligne beaucoup de spécialistes.
Affranchi du regard « tricolore », il a du même sourire dernièrement à la lecture d’une interview de son dernier mentor Sebastien Grosjean…tout un poème…
Publié le lundi 30 mars 2026 à 10:27