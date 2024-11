Ancien 56e mondial et capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup, Georges Goven, actuel consul­tant pour Eurosport, est revenu sur la nouvelle asso­cia­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray, qui va donc accom­pa­gner le joueur serbe pendant l’in­ter­saison et jusqu’à au moins l’Open d’Australie.

« Djokovic envoie un message très fort (à la concur­rence). Il leur dit : ‘Là, je m’équipe, je récu­père un petit plus pour tous vous battre’, et je trouve que ce message est très beau. Et en plus c’est lui‐même qui l’an­nonce. Il annonce la couleur. On va peut‐être avoir des matches d’anthologie. »