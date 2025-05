Après avoir évoqué la fierté de jouer devant ses enfants et ses nombreux passages dans des hôpi­taux ces derniers mois, Novak Djokovic, dans une récente inter­view accordée à Business Traveler USA, a égale­ment évoqué sa forme actuelle. Et visi­ble­ment, le Serbe n’a toujours pas l’in­ten­tion de ranger ses raquettes.

« C’est évidem­ment diffi­cile pour moi aujourd’hui d’ob­tenir les résul­tats que j’avais à mon meilleur. Cela ne veut pas dire que je n’y parvien­drai plus jamais. Mais cette gran­deur change de forme, car on est une personne diffé­rente chaque année, chaque mois, chaque semaine. Le tennis est un sport où il faut cultiver cette menta­lité : Ce n’est jamais assez. Parce qu’une fois que c’est assez, alors c’est vrai­ment assez et il faut laisser la raquette de côté. Mais je n’ai toujours pas l’im­pres­sion que ce soit suffi­sant pour moi. »