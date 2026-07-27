Accueil ATP

« En France, on parle de Moïse Kouamé comme d’un futur numéro 1 et vain­queur en Grand Chelem. Pour ma part, je le vois comme un joueur dont la carrière ressem­blera à celle de Monfils », estime José Moron

Par
Thomas S
-
214

Après avoir explosé aux yeux de la planète tennis avec son 3e tour à Roland‐Garros où il a notam­ment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé est depuis redes­cendu sur terre avec deux défaites dès le premier tour. 

Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Washington où il a reçu une invi­ta­tion et sera opposé à Grigor Dimitrov pour son entrée en lice, l’ac­tuel 213e mondial commence logi­que­ment à faire parler de lui hors des fron­tières de l’Hexagone en raison de sa précocité. 

Et pour notre confrère espa­gnol, José Moron, le protégé de Richard Gasquet a peut‐être le poten­tiel d’un très bon joueur mais pas plus. 

« Selon vous, quel est le plafond de Kouamé ? En France, on parle d’un futur numéro 1 et de vain­queur de tour­nois du Grand Chelem. Pour ma part, je le vois comme un joueur dont la carrière ressem­blera à celle de Monfils. Autrement dit, dans le Top 10 et capable de créer la surprise dans un tournoi du Grand Chelem, mais sans être une véri­table star. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥