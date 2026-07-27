Après avoir explosé aux yeux de la planète tennis avec son 3e tour à Roland‐Garros où il a notamment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé est depuis redescendu sur terre avec deux défaites dès le premier tour.
Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Washington où il a reçu une invitation et sera opposé à Grigor Dimitrov pour son entrée en lice, l’actuel 213e mondial commence logiquement à faire parler de lui hors des frontières de l’Hexagone en raison de sa précocité.
Et pour notre confrère espagnol, José Moron, le protégé de Richard Gasquet a peut‐être le potentiel d’un très bon joueur mais pas plus.
¿Dónde veis vosotros el techo de Kouamé ?— José Morón (@jmgmoron) July 27, 2026
En Francia hablan de un futuro Número 1 y ganador de Grand Slams.
Yo le veo un tenista con una carrera similar a Monfils.
Es decir, Top 10 y capaz de pegar algún sustito en algún Slam, pero no tan megacrack. pic.twitter.com/VsfNqdFx9o https://t.co/Rw4GkTed44
« Selon vous, quel est le plafond de Kouamé ? En France, on parle d’un futur numéro 1 et de vainqueur de tournois du Grand Chelem. Pour ma part, je le vois comme un joueur dont la carrière ressemblera à celle de Monfils. Autrement dit, dans le Top 10 et capable de créer la surprise dans un tournoi du Grand Chelem, mais sans être une véritable star. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 19:20