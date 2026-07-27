Après avoir explosé aux yeux de la planète tennis avec son 3e tour à Roland‐Garros où il a notam­ment battu Marin Cilic, Moïse Kouamé est depuis redes­cendu sur terre avec deux défaites dès le premier tour.

Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Washington où il a reçu une invi­ta­tion et sera opposé à Grigor Dimitrov pour son entrée en lice, l’ac­tuel 213e mondial commence logi­que­ment à faire parler de lui hors des fron­tières de l’Hexagone en raison de sa précocité.

Et pour notre confrère espa­gnol, José Moron, le protégé de Richard Gasquet a peut‐être le poten­tiel d’un très bon joueur mais pas plus.

¿Dónde veis voso­tros el techo de Kouamé ?



En Francia hablan de un futuro Número 1 y ganador de Grand Slams.



Yo le veo un tenista con una carrera similar a Monfils.



Es decir, Top 10 y capaz de pegar algún sustito en algún Slam, pero no tan mega­crack. pic.twitter.com/VsfNqdFx9o https://t.co/Rw4GkTed44 — José Morón (@jmgmoron) July 27, 2026

« Selon vous, quel est le plafond de Kouamé ? En France, on parle d’un futur numéro 1 et de vain­queur de tour­nois du Grand Chelem. Pour ma part, je le vois comme un joueur dont la carrière ressem­blera à celle de Monfils. Autrement dit, dans le Top 10 et capable de créer la surprise dans un tournoi du Grand Chelem, mais sans être une véri­table star. »