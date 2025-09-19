Touché gêné au niveau du dos et contraint de jouer sous infiltration son match perdu de Coupe Davis contre Joao Fonseca, Stefanos Tsitsipas aurait décidé de passer sur le billard.
Selon les informations du média Tennis24, le Grec connaîtra une période d’indisponibilité de deux à six semaines après avoir été opéré ce jeudi.
🇬🇷 Stefanos Tsitsipas underwent lower back surgery on Thursday, something which has bothered him for a while
❌ Recovery estimated to be between 2–6 weeks, hence why he withdrew from Beijing, but hopes to be at the Six Kings Slam
Désormais 27e mondial, Tsitsipas ne s’est pas encore retiré du Masters 1000 de Shanghaï (1er au 12 octobre).
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 13:18