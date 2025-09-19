AccueilATPEn grande difficulté, Tsitsipas aurait pris une décision importante !
Touché gêné au niveau du dos et contraint de jouer sous infil­tra­tion son match perdu de Coupe Davis contre Joao Fonseca, Stefanos Tsitsipas aurait décidé de passer sur le billard.

Selon les infor­ma­tions du média Tennis24, le Grec connaîtra une période d’in­dis­po­ni­bi­lité de deux à six semaines après avoir été opéré ce jeudi. 

Désormais 27e mondial, Tsitsipas ne s’est pas encore retiré du Masters 1000 de Shanghaï (1er au 12 octobre). 

