C’est par une lettre ouverte adressée aux médias italiens et disponible sur le site Ubitennis, que le président de la fédération italienne, Angelo Binaghi, dresse un bilan de la situation actuelle en Italie.

Il parle notamment d’un plan de relance qui sera appliqué dès que les passionnés pourront à nouveau se rendre sur les courts, mais aussi de la situation de chaos que pourrait vivre par la suite son institution.

« Le chaos dans lequel la pandémie de coronavirus a jeté le monde entier du tennis, bouleversant ses calendriers internationaux et entravant les activités sportives et éducatives nationales, aura malheureusement de graves conséquences également sur les ressources nécessaires à la FIT pour mener à bien ses activités institutionnelles. En raison également de l’incertitude qui pèse sur la BNL internationale d’Italie, qui représente une source de revenus importante pour la fédération et qui a largement participer aux financement que nous avons mis en place, nous sommes donc obligés de lancer un plan d’action qui sauver les fondations de la maison commune. »