S’il ne veut pas encore se prononcer et confirmer sa présence à l’Open d’Australie (du 14 au 28 janvier 2024), Rafael Nadal ne lâche rien à l’en­traî­ne­ment, que ce soit sur le court ou en salle de sport.

De plus en plus de vidéos du « taureau de Manacor » sortent, notam­ment par le biais de son académie qui fait encore passer un message clair aux fans ce mardi : Rafa fera tout son possible pour revenir sur le circuit dans quelques semaines.

La déci­sion approche pour Rafael Nadal !