« À Miami, je m’encourageais presque à chaque point, et au final, ça pompe pas mal d’énergie. Je suis moins fou maintenant », assurait notamment Arthur Fils à Cincinnati, où il a rempoté la semaine dernière le premier Masters 1000 de sa carrière.
L’ancienne 27e joueuse mondiale Annabel Croft, consultante pour Sky Sports, a été impressionnée par l’attitude du Français de 22 ans sur le court.
« En observant son langage corporel sur le court, on constate une maturité incroyable, mais il réagit de manière très positive à ses erreurs. Même après le deuxième set en finale contre Tiafoe, on ne l’a jamais vu s’attarder sur ses fautes ou ses revers dans le filet. Son langage corporel est tel que vous pourriez arriver et n’avoir aucune idée de qui est en train de gagner le match, car il efface tout et passe au point suivant. C’est une capacité très rare. »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 16:29