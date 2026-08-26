« À Miami, je m’encourageais presque à chaque point, et au final, ça pompe pas mal d’énergie. Je suis moins fou main­te­nant », assu­rait notam­ment Arthur Fils à Cincinnati, où il a rempoté la semaine dernière le premier Masters 1000 de sa carrière.

L’ancienne 27e joueuse mondiale Annabel Croft, consul­tante pour Sky Sports, a été impres­sionnée par l’at­ti­tude du Français de 22 ans sur le court.

« En obser­vant son langage corporel sur le court, on constate une matu­rité incroyable, mais il réagit de manière très posi­tive à ses erreurs. Même après le deuxième set en finale contre Tiafoe, on ne l’a jamais vu s’at­tarder sur ses fautes ou ses revers dans le filet. Son langage corporel est tel que vous pour­riez arriver et n’avoir aucune idée de qui est en train de gagner le match, car il efface tout et passe au point suivant. C’est une capa­cité très rare. »