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« En obser­vant le langage corporel d’Arthur Fils sur le court, notam­ment lors­qu’il commet des fautes directes, on constate une matu­rité incroyable », salue Annabel Croft

Par
Baptiste Mulatier
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« À Miami, je m’encourageais presque à chaque point, et au final, ça pompe pas mal d’énergie. Je suis moins fou main­te­nant », assu­rait notam­ment Arthur Fils à Cincinnati, où il a rempoté la semaine dernière le premier Masters 1000 de sa carrière. 

L’ancienne 27e joueuse mondiale Annabel Croft, consul­tante pour Sky Sports, a été impres­sionnée par l’at­ti­tude du Français de 22 ans sur le court.

« En obser­vant son langage corporel sur le court, on constate une matu­rité incroyable, mais il réagit de manière très posi­tive à ses erreurs. Même après le deuxième set en finale contre Tiafoe, on ne l’a jamais vu s’at­tarder sur ses fautes ou ses revers dans le filet. Son langage corporel est tel que vous pour­riez arriver et n’avoir aucune idée de qui est en train de gagner le match, car il efface tout et passe au point suivant. C’est une capa­cité très rare. »

Publié le mercredi 26 août 2026 à 16:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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