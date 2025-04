Novak Djokovic n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de s’at­tarder sur cette tournée de terre battue. Éliminé dès son entrée en lice à Monte‐Carlo et Madrid, le Serbe a décidé de faire l’im­passe sur le dernier Masters 1000 sur ocre, à Rome, prévu du 7 au 18 mai.

Une déci­sion loin d’être anodine puisque c’est la première fois que Djokovic ne parti­cipe pas à cet événe­ment depuis sa première appa­ri­tion, en 2007. Ce qui signifie égale­ment qu’il se présen­tera à Roland‐Garros le 25 mai prochain sans la moindre victoire depuis le 28 mars dernier, en demi‐finales du tournoi de Miami.

Rome update :

OUT : Djokovic, Tabilo

IN : Marozsan, O’Connell

Next : Vukic