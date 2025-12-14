AccueilATPEn quête d'un 25e Grand Chelem, Novak Djokovic fait un recrutement majeur...
En quête d’un 25e Grand Chelem, Novak Djokovic fait un recru­te­ment majeur pour 2026

Thomas S
Par Thomas S

-

592
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Novak Djokovic est un cham­pion à part.

Alors qu’il a déjà tout gagné et qu’il aura 39 ans dans quelques mois, le Serbe, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, met tout en oeuvre pour réaliser cet ultime objectif.

En effet, en vue de la saison 2026, l’ac­tuel 4e joueur mondial a décidé de s’en­tourer d’un ponte de la prépa­ra­tion physique en la personne du docteur Mark Kovacs, spécia­liste de la préven­tion des bles­sures, de la biomé­ca­nique, de la récu­pé­ra­tion et de l’op­ti­mi­sa­tion des perfor­mances sur le court.

Pour rappel, l’homme aux 101 titres en carrière avait assuré il y a quelques jours qu’il était en train de réparer son corps pour la saison prochaine. 

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 14:34

Vijay Amritraj (ancien 16e mondial) sur un duel fictif entre Nadal et McEnroe : « Si Rafa et John échan­geaient leurs raquettes, c'est lui qui gagnerait »
Fabio Colangelo, ancien entraî­neur de Lorenzo Sonego : « À part Carlos Alcaraz, tous les autres joueurs du circuit se sentent infé­rieurs contre Jannik Sinner, ce qui leur fait perdre confiance »

