Novak Djokovic est un champion à part.
Alors qu’il a déjà tout gagné et qu’il aura 39 ans dans quelques mois, le Serbe, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, met tout en oeuvre pour réaliser cet ultime objectif.
En effet, en vue de la saison 2026, l’actuel 4e joueur mondial a décidé de s’entourer d’un ponte de la préparation physique en la personne du docteur Mark Kovacs, spécialiste de la prévention des blessures, de la biomécanique, de la récupération et de l’optimisation des performances sur le court.
🚨Novak Djokovic has hired a new member to his team.— Danny (@DjokovicFan_) December 14, 2025
Dr. Mark Kovacs is working with Novak with a focus on physical conditioning, injury prevention, biomechanics, recovery, and on‐court performance optimization.
Novak is rebuilding his body and training hard for the new season. pic.twitter.com/euYhXL02MT
Pour rappel, l’homme aux 101 titres en carrière avait assuré il y a quelques jours qu’il était en train de réparer son corps pour la saison prochaine.
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 14:34