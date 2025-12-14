Novak Djokovic est un cham­pion à part.

Alors qu’il a déjà tout gagné et qu’il aura 39 ans dans quelques mois, le Serbe, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, met tout en oeuvre pour réaliser cet ultime objectif.

En effet, en vue de la saison 2026, l’ac­tuel 4e joueur mondial a décidé de s’en­tourer d’un ponte de la prépa­ra­tion physique en la personne du docteur Mark Kovacs, spécia­liste de la préven­tion des bles­sures, de la biomé­ca­nique, de la récu­pé­ra­tion et de l’op­ti­mi­sa­tion des perfor­mances sur le court.

Pour rappel, l’homme aux 101 titres en carrière avait assuré il y a quelques jours qu’il était en train de réparer son corps pour la saison prochaine.