Le joueur russe Marat Sharipov, qui s’est entraîné avec Novak Djokovic cette année en Serbie, a livré ses impres­sions lors d’une inter­view accordée à Championnat.

« En réalité, Novak s’en­traîne très peu ces derniers temps, une heure et demie maximum. En général, quand Novak s’en­traîne, il est très concentré, au maximum. Ils s’en­traînent peu, mais de manière très produc­tive. Ils parviennent à travailler tout ce dont ils ont besoin, tous les points clés pour lui », a raconté le 276e joueur mondial.