« En réalité, Djokovic s’en­traîne très peu ces derniers temps, une heure et demie maximum. Mais il est très concentré, à fond », explique Marat Sharipov, 276e mondial

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

414
Tennis : Us Open 2024

Le joueur russe Marat Sharipov, qui s’est entraîné avec Novak Djokovic cette année en Serbie, a livré ses impres­sions lors d’une inter­view accordée à Championnat.

« En réalité, Novak s’en­traîne très peu ces derniers temps, une heure et demie maximum. En général, quand Novak s’en­traîne, il est très concentré, au maximum. Ils s’en­traînent peu, mais de manière très produc­tive. Ils parviennent à travailler tout ce dont ils ont besoin, tous les points clés pour lui », a raconté le 276e joueur mondial. 

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 11:19

