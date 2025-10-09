Le joueur russe Marat Sharipov, qui s’est entraîné avec Novak Djokovic cette année en Serbie, a livré ses impressions lors d’une interview accordée à Championnat.
« En réalité, Novak s’entraîne très peu ces derniers temps, une heure et demie maximum. En général, quand Novak s’entraîne, il est très concentré, au maximum. Ils s’entraînent peu, mais de manière très productive. Ils parviennent à travailler tout ce dont ils ont besoin, tous les points clés pour lui », a raconté le 276e joueur mondial.
