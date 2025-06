Alors que Novak Djokovic est tombé sur plus fort que lui lors de sa défaite en demi‐finales de Roland‐Garros face à Jannik Sinner, beau­coup d’ob­ser­va­teurs s’in­ter­rogent sur la suite de la carrière du Serbe, désor­mais âgé de 38 ans.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur de double austra­lien, Luke Saville, récem­ment invité du podcast de l’Open d’Australie, The Tennis.

« Il a battu à peu près tous les records possibles. Et j’ai l’im­pres­sion qu’en le regar­dant contre Sinner à Roland Garros, que c’était la première fois que j’avais l’im­pres­sion qu’il n’y croyait pas. Je peux me tromper. Je pense qu’il estime que son niveau est encore assez bon pour atteindre les demi‐finales, les quarts de finale et peut‐être la finale d’un Grand Chelem, mais il devra proba­ble­ment battre deux de ces joueurs [Sinner et Alcaraz] pour remporter un Grand Chelem à l’avenir. Mais il aura une vraie chance à Wimbledon, à cause du gazon. Il a fait ses preuves là‐bas. »