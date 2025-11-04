Ancien sportif professionnel et chroniqueur dans l’émission le « Super Moscato Show » sur RMC Sports, Stephen Brun, grand passionné de tennis, a donné un avis assez tranché sur le cas Jannik Sinner, tout juste titré sur le Rolex Paris Masters.
Selon lui, l’Italien ne remplit pas toutes les cas d’un grand champion, contrairement à son grand rival, Carlos Alcaraz.
🎾 @StephBrun41 avait des choses à dire sur Jannik Sinner : « Je ne remets évidemment pas en cause son niveau mais avec lui, je vois une robotisation du tennis. Ce que j’ai vu de lui cette semaine à Paris, ça ne m’a pas plu. » #RMCLive pic.twitter.com/fq1xFZkigc— Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 4, 2025
« Je ne vais pas remettre en cause les qualités de joueur de tennis de Jannik Sinner sinon je vais passer pour un idiot. C’est le meilleur joueur du monde actuellement avec Carlos Alcaraz. Il n’y a aucun débat là‐dessus. Chacun a des sensibilités différentes sur ce que dégage un sportif, en l’occurence Jannik Sinner, et comment on le perçoit. Je dois avouer que ce que j’ai vu de la part de l’Italien n’a m’a pas plu. Sinner, il est là pour jouer au tennis, gagner des matchs et il le fait très bien. Mais moi j’ai besoin de plus chez un grand champion. J’ai besoin d’un peu d’émotion, de sourires, d’échanges avec le public, des cris d’encouragement, et je n’ai rien vu de tout cela à la Défense Arena cette semaine. J’ai vu une robotisation du tennis. Il a négligé toutes les conférence de presse, se contentant de trois petites réponses à l’arrache. Et dans le package d’un sportif pro, il y a aussi le travail de l’après match, ce qu’il n’a pas fait. Et cela, ça m’embête. Et dans son match contre Alcaraz pour conquérir les coeurs, il est loin derrière. Alors, à 24 ans, il a encore le temps de s’ouvrir aux autres mais si tu veux être numéro 1 sportivement et dans le coeur des gens, il faut nous donner un peu plus. Et je vais terminer en vous posant une question : est‐ce qu’un champion sans émotion ça vous suffit ? »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 19:45