Ancien sportif profes­sionnel et chro­ni­queur dans l’émis­sion le « Super Moscato Show » sur RMC Sports, Stephen Brun, grand passionné de tennis, a donné un avis assez tranché sur le cas Jannik Sinner, tout juste titré sur le Rolex Paris Masters.

Selon lui, l’Italien ne remplit pas toutes les cas d’un grand cham­pion, contrai­re­ment à son grand rival, Carlos Alcaraz.

🎾 @StephBrun41 avait des choses à dire sur Jannik Sinner : « Je ne remets évidem­ment pas en cause son niveau mais avec lui, je vois une robo­ti­sa­tion du tennis. Ce que j’ai vu de lui cette semaine à Paris, ça ne m’a pas plu. » #RMCLive pic.twitter.com/fq1xFZkigc — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 4, 2025

« Je ne vais pas remettre en cause les qualités de joueur de tennis de Jannik Sinner sinon je vais passer pour un idiot. C’est le meilleur joueur du monde actuel­le­ment avec Carlos Alcaraz. Il n’y a aucun débat là‐dessus. Chacun a des sensi­bi­lités diffé­rentes sur ce que dégage un sportif, en l’oc­cu­rence Jannik Sinner, et comment on le perçoit. Je dois avouer que ce que j’ai vu de la part de l’Italien n’a m’a pas plu. Sinner, il est là pour jouer au tennis, gagner des matchs et il le fait très bien. Mais moi j’ai besoin de plus chez un grand cham­pion. J’ai besoin d’un peu d’émo­tion, de sourires, d’échanges avec le public, des cris d’en­cou­ra­ge­ment, et je n’ai rien vu de tout cela à la Défense Arena cette semaine. J’ai vu une robo­ti­sa­tion du tennis. Il a négligé toutes les confé­rence de presse, se conten­tant de trois petites réponses à l’ar­rache. Et dans le package d’un sportif pro, il y a aussi le travail de l’après match, ce qu’il n’a pas fait. Et cela, ça m’embête. Et dans son match contre Alcaraz pour conquérir les coeurs, il est loin derrière. Alors, à 24 ans, il a encore le temps de s’ou­vrir aux autres mais si tu veux être numéro 1 spor­ti­ve­ment et dans le coeur des gens, il faut nous donner un peu plus. Et je vais terminer en vous posant une ques­tion : est‐ce qu’un cham­pion sans émotion ça vous suffit ? »