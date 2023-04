Certains fans et médias italiens s’in­ter­rogent sur le niveau de Matteo Berrettini depuis qu’il entre­tient une rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue de l’autre côté des Alpes. Le fina­liste de Wimbledon 2021 a décidé de leur répondre une fois de plus au cours d’une inter­view accordée à Style Magazine.

« Considérer une liaison comme une distrac­tion pour votre carrière est un manque de respect. C’est comme dire qu’un jour­na­liste écrit de moins bons articles parce qu’il a une femme et des enfants : cela n’a pas de sens, n’est‐ce pas ? », a lâché le 21e mondial.