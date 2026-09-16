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« En sachant que Djokovic et Federer ont eu des rela­tions tendues, et qu’ils ne s’en­ten­daient pas du tout, cette image continue de retenir mon atten­tion », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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En septembre 2022, Roger Federer mettait un terme à son immense carrière lors de la Laver Cup, à Londres. Pour ses adieux, le Suisse était notam­ment entouré de ses anciens rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Quatre ans plus tard, le jour­na­liste espa­gnol José Moron se souvient encore avec émotion de cette soirée et de ces images deve­nues historiques :

« Je m’en souviens comme si c’était hier. Le premier du Big 3 à dire au revoir. Avec son départ, une partie de notre cœur de passionnés de tennis, celui qui a grandi en les regar­dant jouer, s’éteignait. Parmi ces images, il y a quelque chose qui continue de retenir parti­cu­liè­re­ment mon atten­tion : un Rafa Nadal en larmes, voyant lui aussi sa fin appro­cher, mais surtout… un Djokovic aux côtés de Roger. Malgré leur histoire commune – car ils ont eu des rela­tions tendues et ne s’entendaient pas du tout –, il était là, à ses côtés. Il l’a pris dans ses bras et l’a accom­pagné dans ce moment si émou­vant. Il n’y a que dans le sport qu’on peut voir une chose pareille. D’ailleurs, je continue de regretter qu’il n’y ait pas eu de grand hommage rendu à Roger, comme celui que Rafa a reçu à Roland‐Garros. Et cela fait déjà quatre ans… »

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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