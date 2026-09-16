En septembre 2022, Roger Federer mettait un terme à son immense carrière lors de la Laver Cup, à Londres. Pour ses adieux, le Suisse était notamment entouré de ses anciens rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Quatre ans plus tard, le journaliste espagnol José Moron se souvient encore avec émotion de cette soirée et de ces images devenues historiques :
Hoy hace 4 años que Roger Federer se despidió como tenista 💔— José Morón (@jmgmoron) September 15, 2026
Lo recuerdo como si fuese ayer.
El primero del Big 3 que decía adiós. Con su marcha, una parte de nuestro corazón tenístico, el que creció viéndolos jugar, moría.
De estas imágenes, hay algo que me sigue llamando… https://t.co/01Rm73NLOg
« Je m’en souviens comme si c’était hier. Le premier du Big 3 à dire au revoir. Avec son départ, une partie de notre cœur de passionnés de tennis, celui qui a grandi en les regardant jouer, s’éteignait. Parmi ces images, il y a quelque chose qui continue de retenir particulièrement mon attention : un Rafa Nadal en larmes, voyant lui aussi sa fin approcher, mais surtout… un Djokovic aux côtés de Roger. Malgré leur histoire commune – car ils ont eu des relations tendues et ne s’entendaient pas du tout –, il était là, à ses côtés. Il l’a pris dans ses bras et l’a accompagné dans ce moment si émouvant. Il n’y a que dans le sport qu’on peut voir une chose pareille. D’ailleurs, je continue de regretter qu’il n’y ait pas eu de grand hommage rendu à Roger, comme celui que Rafa a reçu à Roland‐Garros. Et cela fait déjà quatre ans… »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 11:45