En septembre 2022, Roger Federer mettait un terme à son immense carrière lors de la Laver Cup, à Londres. Pour ses adieux, le Suisse était notam­ment entouré de ses anciens rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Quatre ans plus tard, le jour­na­liste espa­gnol José Moron se souvient encore avec émotion de cette soirée et de ces images deve­nues historiques :

Hoy hace 4 años que Roger Federer se despidió como tenista 💔



Lo recuerdo como si fuese ayer.



El primero del Big 3 que decía adiós. Con su marcha, una parte de nuestro corazón tenís­tico, el que creció vién­dolos jugar, moría.



De estas imágenes, hay algo que me sigue llamando… https://t.co/01Rm73NLOg — José Morón (@jmgmoron) September 15, 2026

« Je m’en souviens comme si c’était hier. Le premier du Big 3 à dire au revoir. Avec son départ, une partie de notre cœur de passionnés de tennis, celui qui a grandi en les regar­dant jouer, s’éteignait. Parmi ces images, il y a quelque chose qui continue de retenir parti­cu­liè­re­ment mon atten­tion : un Rafa Nadal en larmes, voyant lui aussi sa fin appro­cher, mais surtout… un Djokovic aux côtés de Roger. Malgré leur histoire commune – car ils ont eu des rela­tions tendues et ne s’entendaient pas du tout –, il était là, à ses côtés. Il l’a pris dans ses bras et l’a accom­pagné dans ce moment si émou­vant. Il n’y a que dans le sport qu’on peut voir une chose pareille. D’ailleurs, je continue de regretter qu’il n’y ait pas eu de grand hommage rendu à Roger, comme celui que Rafa a reçu à Roland‐Garros. Et cela fait déjà quatre ans… »