En vacances, Alcaraz dévoile sa nouvelle passion

Par Thomas S

Alors qu’il s’est envolé il y a quelques jours pour Miami pour profiter de quelques jours de vacances avec des amis, Carlos Alcaraz a cette fois délaissé le tennis et le golf, ses deux grandes passions, pour une tout autre acti­vité : la pêche. 

Et si l’on ne pensait pas voir l’Espagnol dans cette posi­tion, il semble en tout cas avoir attrapé quelque chose…

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 16:16

