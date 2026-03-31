Retraité des courts depuis novembre 2024, soit déjà plus d’un an, Rafael Nadal semble savourer pleinement sa nouvelle vie loin du circuit.
Le détenteur de 14 titres à Roland‐Garros a partagé de superbes clichés de ses vacances en famille aux Bahamas, en profitant de l’occasion pour porter un message fort en faveur de la protection de l’environnement.
« J’ai récemment passé des moments très spéciaux avec ma famille aux Exumas. Un endroit unique, baigné d’une nature magnifique. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter d’endroits comme celui‐ci, et cela nous rappelle à quel point il est important de les préserver pour l’avenir. Je suis toujours reconnaissant pour ces moments passés avec ma famille ! »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 12:28