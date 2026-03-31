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En vacances, Rafael Nadal fait passer un message : « Nous avons beau­coup de chance de pouvoir profiter d’en­droits comme celui‐ci, et cela nous rappelle à quel point il est impor­tant de les préserver pour l’avenir »

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité des courts depuis novembre 2024, soit déjà plus d’un an, Rafael Nadal semble savourer plei­ne­ment sa nouvelle vie loin du circuit.

Le déten­teur de 14 titres à Roland‐Garros a partagé de superbes clichés de ses vacances en famille aux Bahamas, en profi­tant de l’occasion pour porter un message fort en faveur de la protec­tion de l’environnement.

« J’ai récem­ment passé des moments très spéciaux avec ma famille aux Exumas. Un endroit unique, baigné d’une nature magni­fique. Nous avons beau­coup de chance de pouvoir profiter d’en­droits comme celui‐ci, et cela nous rappelle à quel point il est impor­tant de les préserver pour l’avenir. Je suis toujours recon­nais­sant pour ces moments passés avec ma famille ! »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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