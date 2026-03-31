Retraité des courts depuis novembre 2024, soit déjà plus d’un an, Rafael Nadal semble savourer plei­ne­ment sa nouvelle vie loin du circuit.

Le déten­teur de 14 titres à Roland‐Garros a partagé de superbes clichés de ses vacances en famille aux Bahamas, en profi­tant de l’occasion pour porter un message fort en faveur de la protec­tion de l’environnement.

« J’ai récem­ment passé des moments très spéciaux avec ma famille aux Exumas. Un endroit unique, baigné d’une nature magni­fique. Nous avons beau­coup de chance de pouvoir profiter d’en­droits comme celui‐ci, et cela nous rappelle à quel point il est impor­tant de les préserver pour l’avenir. Je suis toujours recon­nais­sant pour ces moments passés avec ma famille ! »