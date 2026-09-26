Quelques heures après avoir annoncé son forfait pour l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a été aperçu à Milan pour la Fashion Week où l’un de ses plus gros spon­sors, Gucci, était présent.

Directement inter­rogé par l’an­cienne rédac­trice en chef du maga­zine de mode, Vogue, Anna Wintour, sur sa situa­tion actuelle, l’ac­tuel numéro 1 mondial a fait un peu d’humour.

“If I’m not ready in January it’s a big problem”



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/0Ow75VKbHE — Kooky✨ (@Kookytokine) September 25, 2026

« Si je ne suis pas prêt en janvier, ce sera problé­ma­tique », a lâché l’Italien, visi­ble­ment content de sa blague.

À noter qu’Aryna Sabalenka était égale­ment présente.