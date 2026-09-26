Quelques heures après avoir annoncé son forfait pour l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a été aperçu à Milan pour la Fashion Week où l’un de ses plus gros sponsors, Gucci, était présent.
Directement interrogé par l’ancienne rédactrice en chef du magazine de mode, Vogue, Anna Wintour, sur sa situation actuelle, l’actuel numéro 1 mondial a fait un peu d’humour.
“If I’m not ready in January it’s a big problem”— Kooky✨ (@Kookytokine) September 25, 2026
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/0Ow75VKbHE
« Si je ne suis pas prêt en janvier, ce sera problématique », a lâché l’Italien, visiblement content de sa blague.
À noter qu’Aryna Sabalenka était également présente.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 16:49