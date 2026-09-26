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Encore forfait, Jannik Sinner se marre : « Si je ne suis pas prêt à ce moment‐là, ce sera problématique »

Par
Thomas S
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Quelques heures après avoir annoncé son forfait pour l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a été aperçu à Milan pour la Fashion Week où l’un de ses plus gros spon­sors, Gucci, était présent.

Directement inter­rogé par l’an­cienne rédac­trice en chef du maga­zine de mode, Vogue, Anna Wintour, sur sa situa­tion actuelle, l’ac­tuel numéro 1 mondial a fait un peu d’humour. 

« Si je ne suis pas prêt en janvier, ce sera problé­ma­tique », a lâché l’Italien, visi­ble­ment content de sa blague.

À noter qu’Aryna Sabalenka était égale­ment présente. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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