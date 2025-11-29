AccueilATPEncore honoré, Rafael Nadal va bientôt devoir agrandir son musée
Encore honoré, Rafael Nadal va bientôt devoir agrandir son musée

Thomas S
Par Thomas S

-

60

Rafael Nadal va certai­ne­ment devoir agrandir son fameux musée à force de récolter des distinc­tions, notam­ment depuis l’arrêt défi­nitif de sa carrière il y a un an.

Ce samedi, avant le coup d’envoi du match de foot­ball du cham­pionnat espa­gnol entre le club de son île, le RCD Mallorca et le Club Atlético Osasuna, l’homme aux 14 Roland‐Garros a reçu le « Dimoni d’Honor », un nouveau trophée mettant en lumière les héros de Majorque dont le talent et les valeurs ont laissé une empreinte durable.

À noter que l’an­cien cham­pion espa­gnol est la première personne à rece­voir ce nouveau trophée honorifique. 

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 15:45

