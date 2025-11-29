Rafael Nadal va certai­ne­ment devoir agrandir son fameux musée à force de récolter des distinc­tions, notam­ment depuis l’arrêt défi­nitif de sa carrière il y a un an.

Ce samedi, avant le coup d’envoi du match de foot­ball du cham­pionnat espa­gnol entre le club de son île, le RCD Mallorca et le Club Atlético Osasuna, l’homme aux 14 Roland‐Garros a reçu le « Dimoni d’Honor », un nouveau trophée mettant en lumière les héros de Majorque dont le talent et les valeurs ont laissé une empreinte durable.

En la previa del encuentro entre el Mallorca y Osasuna por #LaLiga, 🇪🇸 Rafa Nadal recibió el Dimoni d’Honor. 👏 pic.twitter.com/MdrUFjw7rF — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 29, 2025

À noter que l’an­cien cham­pion espa­gnol est la première personne à rece­voir ce nouveau trophée honorifique.