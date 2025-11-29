Rafael Nadal va certainement devoir agrandir son fameux musée à force de récolter des distinctions, notamment depuis l’arrêt définitif de sa carrière il y a un an.
Ce samedi, avant le coup d’envoi du match de football du championnat espagnol entre le club de son île, le RCD Mallorca et le Club Atlético Osasuna, l’homme aux 14 Roland‐Garros a reçu le « Dimoni d’Honor », un nouveau trophée mettant en lumière les héros de Majorque dont le talent et les valeurs ont laissé une empreinte durable.
¡Merecido homenaje ! 🤩— ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 29, 2025
En la previa del encuentro entre el Mallorca y Osasuna por #LaLiga, 🇪🇸 Rafa Nadal recibió el Dimoni d’Honor. 👏 pic.twitter.com/MdrUFjw7rF
À noter que l’ancien champion espagnol est la première personne à recevoir ce nouveau trophée honorifique.
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 15:45