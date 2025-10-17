Défait une septième fois de rang par Jannik Sinner, ce vendredi en demi‐finale du Six Kings Slam (6−4, 6–2 en 1h), même si ce n’est qu’une exhibition, Novak Djokovic a fait un peu d’humour lors de son interview d’après match réalisée sur le court.
Un sens de l’humour qui traduit bien l’incapacité du Serbe à rivaliser avec l’Italien et Carlos Alcaraz, devenus tout simplement trop forts pour lui.
« J’aimerais que quelqu’un m’échange son corps plus jeune contre le mien. Juste pour un an, pour que je puisse essayer de battre ces gars‐là. Ce serait sympa. Blague à part, j’ai toujours la même motivation. Je sais que ça devient de plus en plus difficile de battre Jannik et Carlos. Mais je vais continuer à les défier jusqu’à ce que j’y arrive. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 16:16