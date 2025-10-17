Défait une septième fois de rang par Jannik Sinner, ce vendredi en demi‐finale du Six Kings Slam (6−4, 6–2 en 1h), même si ce n’est qu’une exhi­bi­tion, Novak Djokovic a fait un peu d’hu­mour lors de son inter­view d’après match réalisée sur le court.

Un sens de l’hu­mour qui traduit bien l’in­ca­pa­cité du Serbe à riva­liser avec l’Italien et Carlos Alcaraz, devenus tout simple­ment trop forts pour lui.

« J’aimerais que quel­qu’un m’échange son corps plus jeune contre le mien. Juste pour un an, pour que je puisse essayer de battre ces gars‐là. Ce serait sympa. Blague à part, j’ai toujours la même moti­va­tion. Je sais que ça devient de plus en plus diffi­cile de battre Jannik et Carlos. Mais je vais conti­nuer à les défier jusqu’à ce que j’y arrive. »