6 Kings Slam

Encore sèche­ment battu par Jannik Sinner, Novak Djokovic n’a plus qu’une seule solu­tion : « J’aimerais que quel­qu’un échange son corps plus jeune contre le mien, juste pour un an, afin que je puisse essayer de battre ces gars »

Thomas S
Par Thomas S

Défait une septième fois de rang par Jannik Sinner, ce vendredi en demi‐finale du Six Kings Slam (6−4, 6–2 en 1h), même si ce n’est qu’une exhi­bi­tion, Novak Djokovic a fait un peu d’hu­mour lors de son inter­view d’après match réalisée sur le court. 

Un sens de l’hu­mour qui traduit bien l’in­ca­pa­cité du Serbe à riva­liser avec l’Italien et Carlos Alcaraz, devenus tout simple­ment trop forts pour lui. 

« J’aimerais que quel­qu’un m’échange son corps plus jeune contre le mien. Juste pour un an, pour que je puisse essayer de battre ces gars‐là. Ce serait sympa. Blague à part, j’ai toujours la même moti­va­tion. Je sais que ça devient de plus en plus diffi­cile de battre Jannik et Carlos. Mais je vais conti­nuer à les défier jusqu’à ce que j’y arrive. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 16:16

