Nominé pour la quatrième fois consé­cu­tive pour le prix Stefan Edberg récom­pen­sant le joueur le plus fair play de l’année, Carlos Alcaraz a été honoré pour la deuxième fois de sa carrière après 2023.

Il succède ainsi à Grigor Dimitrov et se rapproche à trois unités de Rafael Nadal (5) mais reste encore très loin de l’in­dé­trô­nable Roger Federer (13).

Everyone loves Carlitos 🫶@carlosalcaraz has been selected as the winner of the 2025 Stefan Edberg Sportsmanship Award. Winning the honour for the second time, the Spaniard conti­nues to be cele­brated for his exem­plary beha­viour on and off the court.#ATPAwards pic.twitter.com/C7IZCmCFyi — ATP Tour (@atptour) December 9, 2025

« L’Espagnol continue d’être salué pour son compor­te­ment exem­plaire sur et en dehors des courts. L’un des plus beaux exemples de fair‐play d’Alcaraz s’est produit cette année à Roland‐Garros , où il a signalé une faute contre lui‐même lors de son match de quatrième tour contre Ben Shelton. Alcaraz s’est étiré au maximum pour une volée et semblait avoir réussi un coup gagnant. Le point a d’abord été attribué à Alcaraz, mais il a immé­dia­te­ment averti l’ar­bitre qu’il avait lâché sa raquette en plein mouve­ment et avait touché la balle alors qu’elle n’était plus dans sa main. Selon le règle­ment, le point reve­nait donc à Shelton. ‘J’aurais eu mauvaise conscience de ne rien dire’, a déclaré Alcaraz après le match », a écrit l’ATP dans son communiqué.

