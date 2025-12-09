Nominé pour la quatrième fois consécutive pour le prix Stefan Edberg récompensant le joueur le plus fair play de l’année, Carlos Alcaraz a été honoré pour la deuxième fois de sa carrière après 2023.
Il succède ainsi à Grigor Dimitrov et se rapproche à trois unités de Rafael Nadal (5) mais reste encore très loin de l’indétrônable Roger Federer (13).
Everyone loves Carlitos 🫶@carlosalcaraz has been selected as the winner of the 2025 Stefan Edberg Sportsmanship Award. Winning the honour for the second time, the Spaniard continues to be celebrated for his exemplary behaviour on and off the court.#ATPAwards pic.twitter.com/C7IZCmCFyi— ATP Tour (@atptour) December 9, 2025
« L’Espagnol continue d’être salué pour son comportement exemplaire sur et en dehors des courts. L’un des plus beaux exemples de fair‐play d’Alcaraz s’est produit cette année à Roland‐Garros , où il a signalé une faute contre lui‐même lors de son match de quatrième tour contre Ben Shelton. Alcaraz s’est étiré au maximum pour une volée et semblait avoir réussi un coup gagnant. Le point a d’abord été attribué à Alcaraz, mais il a immédiatement averti l’arbitre qu’il avait lâché sa raquette en plein mouvement et avait touché la balle alors qu’elle n’était plus dans sa main. Selon le règlement, le point revenait donc à Shelton. ‘J’aurais eu mauvaise conscience de ne rien dire’, a déclaré Alcaraz après le match », a écrit l’ATP dans son communiqué.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 18:45