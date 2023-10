Alors qu’il a publié tout récem­ment une vidéo très encou­ra­geante, le montrant mobile et déter­miné sur le court à l’en­traî­ne­ment, Matteo Berrettini a fina­le­ment déclaré forfait pour l’ATP 250 de Stockholm, qui aura lieu du 16 au 22 octobre.

Pour rappel, l’Italien, touché à la cheville, avait dû quitter le court en fauteuil roulant après une très lourde chute contre Arthur Rinderknech au deuxième tour de l’US Open, le 31 août dernier.

BREAKING 🚨



Berrettini has just with­drawn from Stockholm.



The Italian had entered the main draw yesterday, and from the videos posted on social media in recent days, it seemed ready to return. However, evidently, he is still unwell and will also skip this event. pic.twitter.com/kTg3MjHjC4